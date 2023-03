Tallinna uusimad gümnaasiumid alustavad õpilaste vastuvõttu

Mustamäe riigigümnaasium rajatakse TalTechi ja Tehnopoli hariduse ning innovatsiooni linnakusse. Kooli fookuses on loodusteaduste praktiline õpe, ettevõtlus ja õpilaste heaoluga seotud tegevused. «Kool teeb tihedat sisulist koostööd TalTechi, Majanduskooli, Sisekaitseakadeemia ja mitmete teiste õppeasutustega, eesmärgiga pakkuda kvaliteetset haridust, mis haakuks ühiskondlike vajadustega, toetaks ka karjääriõpet ning huvitegevust ja spordiharrastust,» kommenteeris direktor Raino Liblik.

Pelgulinna riigigümnaasium keskendub küsimusele, kuidas lahendada suure mõjuga ühiskondlikke väljakutseid. Kooli fookuses on keskkonna ja demokraatia jätkusuutlikkus ning pakutakse valikmooduleid programmeerimisest ja loodusteaduste süvakursustest meedia ning teatrini. «Õpime, kuidas meie ees seisvatele suurtele väljakutsetele läheneda, positiivset muutust esile kutsuda ning nende muutuste keskel ise vaimselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks jääda,» lisab direktor Indrek Lillemägi.

Pelgulinna riigigümnaasiumi hoone valmib arhitektuuribüroo Must ideekavandi «Seitse venda» järgi Kolde puiesteele. Mustamäe riigigümnaasiumi hoone valmib arhitektibüroo Must ideekavandi «Hõbenool» järgi Akadeemia teele. Hoonete ehitust rahastatakse riigieelarvelistest ja Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Tõnismäe riigigümnaasium alustab õppetööd omanäolises, arhitekt Herbert Johansoni projekteeritud koolihoones Tõnismäe tänaval, milles on ajalooliselt tegutsenud eri õppeasutused ning mille kohandamist rahastatakse riigieelarvest.