EKSPERT EETRIS ⟩ Kristo Siig: «Töötavale õpetajale on oluline luua paindlikke õpivõimalusi»

Kristo Siig , kes pälvis 2022. aastal presidendi noore haridustegelase preemia, töötab ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana. Peale selle on ta ajalooalaste õppevideote looja. Tal on nii magistrikraad nii arheoloogias kui ka haridustehnoloogia erialal.

Siig on pikalt tegutsenud eestikeelse õppevara ja haridustehnoloogia valdkonnas ning kõige enam praktiliste uuenduste algatamise ja ellurakendamisega. Ta alustas väga populaarseteks osutunud ajalooteemaliste õppevideote tegemist Youtube'is ja sellest kasvas koos mõttekaaslastega välja Videoõpsi kanal . Videoõpsi kanali eesmärk on anda läbi erinevate harivate ja huvitavate videote edasi teadmisi eri õppeainetes. Lisaks pani ta aluse õpirakenduse Mastery loomisele.

Saatesari «Ekspert eetris» vahendab põnevaid, silmaringi avardavaid ja harivaid teemasid, olgu need tervise, poliitika, hariduse, kunsti või juriidika vallast. Saates arutatakse koos oma valdkonna ekspertidega aktuaalseid küsimusi, mis puudutavad kõiki. Teadlaste roll on ühiskonnas tähtsam kui kunagi varem. Iga päev paiskab õhku rohkem küsimusi kui vastuseid. Selguseks, uuteks lahendusteks ja tarkadeks otsusteks, olgu riigi või inimese tasandil, on vaja tõenduspõhisust.