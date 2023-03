DOKTORITÖÖ ⟩ Heaks keeleoskajaks ei kujuneta üksnes eesti keele tundides

Dokumendianalüüs näitas, et ainetes küll eeldatakse kirjutamist, kuid tekstid, mida peaks õpetama, nõuavad õpetajatelt põhjalikke tekstitööoskusi. Kuigi aineõpetajad andsid lugemissoovitusi ja isegi füüsikas esines luuletuse lugemist, siis samal ajal paistis, et õpetajatel on kirjaoskuse õpetamiseks võrdlemisi vähe metoodilist tuge. Ka tekstikeskne keeleõpetus emakeeleõpetuses on keerukas ja vähe kasutusel, pigem keskendutakse õigekeelsusele, mis on pikkade traditsioonidega ja tugevalt juurdunud. Fookuses on eelkõige õigekiri, mitte keelevalikud ja grammatika kui tähendusloome vahend ei saa piisavalt tähelepanu. Sekkumisuuringust selgus, et žanriõpetuse rakendamiseks oleks tarvis veelgi paremat metoodilist toestust ja õpetajate tekstitööoskuste lihvimist.