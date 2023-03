Ei tea mida ülikoolis õppida? Erialatest aitab teha õige valiku

Läbi aastate on TalTechis olnud populaarseid erialasid. Nii tuleb kaks kolmest IT-spetsialistist Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonnast. Samuti on populaarsed arhitektuur, geenitehnoloogia ja ärindus. Aga ülikoolil on ainuüksi esimeses astmes pakkuda üle kolmekümne erineva raja vahel, millest mõnda võib olla esimese hooga raske märgata.

Nii saab võtta hetke mõtlemaks, mida sa eelistad. Mõista keerukaid majandusprobleeme? Nuputada, kuidas keemiatooteid säästlikumalt toota? Teada, kuidas elavad inimesed ja kuidas meid mõjutab ümbritsev ruum? Luua midagi oma kätega, mõista materjale ja nende omadusi? Teha vetikatest biokütust või luua uusi ravimeid? Uurida põhjalikult veealust maailma?

Erialatest aitab mõista, milline on erinevate lõpetanute tööpäev ja kuidas ühe või teise igapäevatöö juurde kuuluva asja lahendamine võiks sulle sobida. Ja võib-olla selgubki, et esimene valik oli hea. Ja mingi muu valik on suisa suurepärane. Test on mõeldud igas vanuses inimestele, seega ei pea seda täitma sugugi üksinda, vaid võib kampa võtta ka perekonna, sõbrad või klassikaaslased. Keda on teie seas tegelikult kõige rohkem?