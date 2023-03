Saaremaa vajab sügiseks ligi 200 uut õpetajat

Õpetajaid on juurde vaja selleks, et täita vabanevad kohad, asendada kvalifikatsioonita õpetajad ja tuua pensionile jäävate õpetajate asemel uusi õpetajaid.

Uuringu kohaselt ei ole Saremaa haridusvõrk praeguses vormis jätkusuutlik, võrk on aastaid korrastamata ja ei vasta enam ammu laste paiknemisele ning arvule. «Just seepärast on volikogule esitatud eelnõu haridusruumi muutmiseks, et tõsta lastele antava hariduse taset ja meelitada maakoolidesse rohkem noori õpetajaid, sest noored õpetajad ei soovi minna klassi ette, kus on üksikud õpilased. Muudatuse käigus vabaneva raha saab ehk suunata laiemalt haridusvaldkonnas lisavõimaluste tekitamiseks,» märkis vallavanem.