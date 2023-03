TalTech avas oma kodulehel laboriteenuste otsingumootori

Algatuse laiem eesmärk on TalTechi ettevõtluskoostöö edendamine. «Ülikool on laboriteenuseid pakkunud kogu aeg, kuid uue otsingumootoriga saavad ettevõtete arendus- ja tehnoloogiajuhid või lihtsalt teenuste ja toodete arendajad lihtsama võimaluse õige info leidmiseks ja ülikooliga kontakteerumiseks,» lausus TalTechi partnersuhete juht Ilmar Härg.

2021. aasta seisuga on Tallinna Tehnikaülikooli taristus üle 70 labori, millest umbes kolmandik on täna leitav otsingumootoriga. «Me täiendame otsingumootorit uute teenustega pidevalt, eesmärk on saada kõik teenuseid pakkuvad laborid otsingumootori andmebaasi,» lisas Härg.