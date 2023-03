Õpilaskodude toetuseelarve sai rahasüsti

Toetus on suunatud põhiharidust omandavatele toimetulekuraskustes olevatest peredest pärit õpilastele, et pakkuda neile tuge koolikohustuse täitmisel.

Haridus- ja teadusministri Tõnis Lukase (Isamaa) kirjeldusel tulenes summa suurendamise vajadus eeskätt tuge vajavate õpilaste hulga kasvust. «Kui kodulähedased väikekoolid tegevuse lõpetavad, suureneb samuti vajadus õpilaskodukohtade järgi. Mõistagi ei kata riiklik toetus ära kogu õpilaskodu kulu, küll aga on see oluline riigipoolne tugi omavalitsustele ja julgustab neid õpilastele sellist võimalust pakkuma,» rääkis ta.

Õpilaskodus elavad õpilased on valdavalt keskmisest enam toimetuleku ja sotsiaalselt tuge vajavad lapsed. Nende hulgas on õpilasi, kellele rakendatakse ka eri- või tõhustatud tuge. Õpilaste parema toimetuleku tagamiseks on tõstetud õpilaskodu koha toetust nende õpilaste osas, kellele rakendatakse eri- või tõhustatud tuge.

Kogu 2023. aasta toetussumma jaguneb 22 omavalitsuse ja 2 erakooli pidajate vahel. Üldtoel oleva õpilase õpilaskodu koha toetus on 2023. aastal 2000 eurot, tõhustatud toel oleva õpilase puhul on see 2700 eurot ning toetus eritoel oleva õpilase kohta on 3400 eurot.