TalTechi Virumaa kolledžis algab taas uute üliõpilaste vastuvõtt

Magistriõppes on Virumaa kolledžis võimalik õppida kolmel erialal, milleks on jätkusuutlikud keemiatehnoloogiad, äriinfotehnoloogia ja rohelised energiatehnoloogiad.

Tema sõnul on nõudlus tehnika valdkonna spetsialistide järele juba aastaid suur olnud, kuid nüüd uute tehaste rajamisel on tööjõuvajadus kordades suurem. «Näiteks Eesti Energial on valmimas uus õlitehas, Silmetil magnetite tootmise suurtehas ning Viru Keemia Grupp planeerib biotoodete ja plasti ümbertöötlemise tehaseid. Vajatakse nii uusi töötajaid kui ka olemasolevate töötajate ümberõpet. Virumaa kolledž on muutusteks valmis,» lisas Roosileht.