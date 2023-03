Koolid saavad digitaalsed pärimusmuusika õppematerjalid

Õppevideod on loodud erinevas vanuses ja tasemel muusikaõppijatele ning harrastajatele. Opiq keskkonnast on leitavad rahvapille, rahvalaule ja pärimustantse tutvustavad ning illustreerivad õppevideod, digitaalsed töölehed ja refleksiooniülesanded. Õppevideod on jaotatud seitsmeks eraldi peatükiks, mis tutvustavad rahvapille, rahvalaule, pärimustantsu, koosmängu, rahvakalendri tähtpäevi, rahvajutte ja pärimusmuusikat ning pärimusmuusika koolikontserte.