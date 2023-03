Mitmed kõrgkoolid tutvustavad täna õppevõimalusi

«Eriala valimine on kahtlemata oluline samm noore elus ja õige valiku tegemiseks on vaja piisavalt infot. Meie soovime noore jaoks seda otsustamist lihtsamaks teha ning seetõttu kutsumegi külla, et saaks rahulikult silmast-silma ära küsida kõik meeles mõlkunud küsimused seoses meil õpitavate erialade, sisseastumise tingimuste või tudengielu kohta. Usun, et paljud hirmud saavad vajaliku info saamise järel oma lahenduse. Meile on oodatud õppima kõik, kellel soovi teha tõelise tähendusega tööd, kelle sisemine tugevus ja nutikus annaks tulevikus kindluse tervele Eestile,» selgitas õppeprorektor Ingrid Vetka.