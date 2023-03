Tänavu saavad koolid ühe õpilaskodu tavakoha tarvis 2000 eurot aastas

Eelnõu järgi eraldatakse õpilaskodutoetust koolide pidajatele kokku 1 094 234 eurot. Toetust saavad 24 kooli pidajat, kellest 22 on kohaliku omavalitsuse üksused ja kaks erakooli - Puuetega Laste Keskus Lootus MTÜ ja Rocca al Mare Kooli AS. Nendes koolides peetavates õpilaskodudes toetab riik 412 õpilase elamist. Võrreldes 2022. aastaga on toetuse kogusumma suurenenud 131 234 euro võrra, kuna õpilaskodu vajavate õpilaste hulk on kasvanud.