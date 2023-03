EKSPERT EETRIS ⟩ Andres Karjus: «Kas ChatGPT hakkab mõjutama meie väärtusi ja käitumist?»

Möödunud aasta lõpus tuli avalikuks OpenAI juturobot ChatGPT, mis sai kiirelt populaarseks. Tehisintellekti rakendusi, mis on võimelised looma originaalseid lahendusi, oli aga ennegi (keelemudel GPT või pildimudelid DALL-E, Imagen või Midjourney), kuid kahtlemata astuti ChatGPT puhul suur samm edasi. Tegemist on erakordselt võimsa tekste genereeriva masinõppe rakendusega, mis tõstatab hulga küsimusi autoriõiguste kohta. Juturoboti loodud tekst ei ole klassikalises mõttes plagiaat, sest tegemist ei ole kokku kopeeritud tekstilõikudega, vaid olemasolevate andmete pealt tehisintellekti poolt looduga.

ChatGPT aluseks on keelemudel GPT 3.5. Keelemudelid on Karjuse sõnul masinõppesüsteemid, mis on treenitud ennustama mingisuguse tähe, sõna või märgijada esinemise tõenäosust sellele eelnevate või seda ümbritsevate märgijadade põhjal. Seda tehnoloogiat kasutatakse loomuliku keele töötlemise vallas juba aastakümneid. Argielust tuntuimaks näiteks on vast Gmaili soovitused e-kirjas lausete jätkamiseks.

Hiljuti uuris Andres Karjus koos Tallinna Ülikooli õppejõududega, milline on ChatGPT suutlikkus kõrghariduse valdkonnas, kas see pakub uusi lahendusi ja kuidas tajub ülikoolipere muutust juturobotite kasutuselevõtul. Kas juturobot on oht hariduse kvaliteedile või pakub uusi tööriistu?

Saadet juhib Tallinna Ülikooli teadusosakonna, teadmussiirde ja projektide osakonna juhataja Aija Sakova.

