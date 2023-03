IT-kool kood/Jõhvi alustas uute õppijate vastuvõttu

Programmeerimiskool kood/Jõhvi on täielikult iseõppel põhinev ehk kahe aasta jooksul läbitav õppeprogramm tuleb õppijatel läbida ilma õpetajate abita. «Lisaks programmeerimistarkuse andmisele on meie fookus ka praktilistel väärtustel nagu rühmatöö, kogukonna loomine ja ajaplaneerimine nii oma ülesannete kui ka õppetööväliste tegevuste osas,» selgitas kooli kaasjuht Karin Künnapas iseõppe mudeli kasulikkust.

Praegu õpib koolis 500 erineva taustaga õppijat. Nende hulgas nii endiseid pagareid kui ka tippjuhte ning õppijate keskmine vanus on 28 eluaastat, vanim on aga 64-aastane. Koolis on inimesi 24rahvusest, nendest 30 protsenti on naised ja 70 protsenti mehed. «Oleme oma õppijate mitmekesisuse üle väga õnnelikud, aga üheks meie missiooniks on toetada just naisi tehnoloogiasektoris ehk julgustame meile kandideerima rohkem IT-huvilisi naisi,» rõhutas kooli üks asutajatest, ettevõtja Taavet Hinrikus.