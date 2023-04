EKSPERT EETRIS ⟩ Martin Sillaots: «Miks on vaja hariduslikke tõsimänge?»

Martin Sillaotsaga tuleb saates lähemalt juttu poliitikamängudest. Nende puhul tuleb olla tähelepanelik, sest sageli on mängu loojateks mängijad ise ja püütakse edasi anda mõnd endale olulist sõnumit. Sealjuures rõhutab Sillaots, et ka paljudel teistel juhtudel on tõsimängude puhul tegemist äriga ja need luuakse mõne tõsise eesmärgi saavutamiseks läbi meelelahutusliku tegevuse.

Saates tuleb juttu veel ka nendest mängudest, mille loomisesse ta on ise panustanud, mida on veel tõsimängude valdkonnas oodata, millised on maailmas populaarseimad tõsimängud ja mida mänguloojad neist õppida võiks.

Saadet juhib Tallinna Ülikooli avalike suhete lektor Mart Soonik.

