3000 teadlase pöördumine: kogu Eesti haridussüsteem on lagunemas

Kriisi lahendus on tegelikult olemas

«Praegu on viimane aeg enam haridusse panustada, et õpetajate järelkasv ja kannatus ei katkeks. Kõik võiksid valimistel hääle andmist kaaludes küsida, millised kandidaadid tahavad ja suudavad langetada vajalikke otsuseid hariduskriisi ületamiseks,» lisas Tartu Ülikooli kaasprofessor Piia Post.

Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur Ants Koel tõi välja, et haridusvaldkonna eksperdid on lahendused tegelikult juba välja töötanud ning erinevad osapooled on ka omavahel kokku leppinud, kuidas saaks kriisi lahendada.

«Poolteist aastat tagasi sõlmiti laiapõhjaline hariduslepe, millega nii üld- kui kõrghariduse esinduskogud nentisid, et jätkusuutlik lahendus on investeerida aastas nii õpetajate palkadesse kui kõrgharidusse 1,5 protsenti SKT-st. Värskelt on viimast määra rõhutanud ka ülikoolide nõukogud. Hariduslepet toetasid ka mitu erakonda ja sõnades on haridus kõigile oluline, aga otsust hariduslepe ellu viia paraku ei ole,» nentis Koel.

Tallinna Ülikooli professori Daniele Monticelli hinnangul on vaja julgust võtta vastu raskeid otsuseid, et haridusse investeerimiseks raha leida, mis oleks praeguses olukorras riigimehelikkuse näitaja.