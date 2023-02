Tallinnas algab esimesse klassi astumise taotluste vastuvõtt

Tänavu on pealinnas koolikohustuslikku ikka jõudvaid lapsi ligikaudu 4800, keda on 140 võrra rohkem kui möödunud aastal.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsev kinnitas, et ükski laps ei jää õppekohast ilma. Ta soovitas lapsevanematel taotlus esitada, sest ainult nii saab kooli määramiseks vajalikku infot soovitud õppekeelest ja pere teiste laste õppimisest samas koolis.

Belobrovtsev lisas, et uuel õppeaastal toimub linna haridusvõrgus ka oluline muudatus, mis puudutab Nõmme linnaosa. 1. septembril alustab tööd uus põhikool, Hiiu kool, ning linna munitsipaalkoolide võrk saab Tallinna Nõmme gümnaasiumi. See tähendab, et tuleval õppeaastal jäävad Nõmme gümnaasiumi majja esialgu 7.–12. klassid, 1.–6. klassid asuvad aga õppima Hiiu koolis.