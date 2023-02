TalTech avab huvilistele uksed ja alustab päev hiljem vastuvõttu

TalTechi õppeprorektor Hendrik Voll julgustab avatud uste päevale tulijaid. «Aastaid kooliteed käinuna võite ehk tunda väikest väsimust või isegi tüdimust, aga väidan, et tehnikaülikooli õppima asudes kaob see kui peoga pühitult. Jah, pingutada tuleb meilgi, ja mitte vähe, aga uute teadmiste omandamine meie valdkondades on väga huvitav ning võimaldab edaspidi valida tulevikku suunatud ning ka hästi tasustatavate ametite vahel,» ütles Voll.