ANALÜÜS ⟩ Kuidas on erakondadel plaanis kaitsta järeltulevat põlve kiusamise eest?

Koolis aset leidva kiusamisega tegelemise on oma valimislubadusse sisse kirjutanud Keskerakond, Reformierakond, Isamaa, Sotsiaaldemokraadid, Eesti 200 ja Eestimaa Rohelised. Kõik eelmainitud erakonnad on oma programmides lubanud muuta haridusasutused kiusamisvabaks, parandada juba kasutusel olevate meetmete rahastamist ning rakendada tõhusaid meetmeid õpilaste ja õpetajate vaimse tervise toetamiseks.

Näiteks erakond Eesti 200 lubab töötada välja riikliku kiusuennetuse ja vaimse tervise strateegia ning tuua igasse kooli ja lasteaeda teaduspõhise õpioskuste ja sotsiaalsete ning emotsionaalsete oskuste õppe. Koolikultuuri parandamine on ka Reformierakonna südameasi, sest nemad on andnud lubaduse toetada koolide tõendus- ja teaduspõhiseid vaimse tervise häireid ja riskikäitumist ennetavaid programme ja väärtusarendust, et arendada laste sotsiaal-emotsionaalseid oskusi ning koostöist koolikultuuri. Seniseid koolide kiusamisvabaks muutmise programme on otsustanud toetada ka Isamaa poliitikud.

Keskerakonna eesmärgiks on edendada koostöös lapsevanemate ja õpetajatega põhihariduse raames sotsiaalmeedias käitumise norme, kaitsmaks iga lapse identiteeti ning vältimaks virtuaalkiusamist. Siinkohal tasub ära märkida, et Keskerakond on ainuke erakond, kes on oma programmis ära maininud virtuaal- ehk küberkiusamise.