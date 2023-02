Sisekaitseakadeemias algas dokumentide vastuvõtt sisseastumiseks

Sisekaitseakadeemia pakub juba viiendat aastat järjest erinevalt enamikest õppeasutustest võimalust varakult kandideerida, et tagada sisseastuja kindlustunne enne suve algust. Lisaks kevadisele kandideerimisele, on vastuvõtukatseid võimalus sooritada ka juunikuus.

Sisekaitseakadeemiasse on õppima oodatud nii need, kes alles lõpetamas gümnaasiumi, kui ka need, kes soovivad teha muudatuse ja õppida uue tähendusega ametit. Sisekaitseakadeemias koolitatakse kutse-, kõrg-, ja magistrihariduse tasemel töötajaid päästealale, politseile, piirivalvele, samuti justiits- ning maksu- ja tollisüsteemile.

«Me elame ajaperioodil, mil ebakindlust ja määramatust on mõnevõrra rohkem ning soov ning vajadus suurema turvatunde järele on kasvav. Kogu selles määramatuses on tark juba nüüd eriala- ja koolivalikule mõtlema hakata. Sisekaitseakadeemias algab täna avalduste vastuvõtt ja kestab 28. juunini. See on parajalt pikk periood selleks, et seada sihte ja võtta vastu otsuseid karjäärivalikuteks. Soovitame kõikidel akadeemiasse kandideerijatel oma valikud läbi mõelda, vajaliku infot juurde otsida ning sisseastumiskatseteks põhjalikult ette valmistada. Kellel on soov panustada turvalisema Eesti kujundamisse ja sihid seatud, saab avalduse esitada juba täna ning ei pea ootama suveni,» selgitas sisekaitseakadeemia õppeprorektor Ingrid Vetka.

Sisekaitseakadeemia avaliku konkursi raames saavad sisekaitseakadeemiasse kandideerida kõik soovijaid, kes on Eesti kodakondsusega - päästeteenistuse erialal võivad õppida ka Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud - ja omavad keskharidust või sellele vastavat haridustaset. Korraga saab kandideerida kuni kolmele erialale, kusjuures kõigile soovitud erialadele on vaja esitada eraldi kandideerimisavaldus. Kõikide vastuvõtutingimuste ning erialadega on võimalik tutvuda sisekaitseakadeemia koduleheküljel www.sisekaitse.ee/sisseastuja.

Sisekaitseakadeemial on lisaks Tallinnas Maarjamäel asuvale õppehoonele õppekeskused ka Pärnus Paikusel – politsei- ja piirivalvekolledži õppekeskus, ning Lääne-Virumaal Väike-Maarjas päästekolledži õppekeskus. Õppekeskustes on loodud kõik tingimused nii sportimiseks, puhkamiseks kui ka õppetööks. Kõigil akadeemias õppijail on kogu õpiaja jooksul võimalus elada õppehoonete vahetus läheduses asuvas ühiselamus. Lisaks sellele makstakse kõigile päevaõppe kadettidele põhistipendiumi ja tublimad õppurid saavad taotleda ka lisastipendiume.