HINDE ASEMEL PROTSENT ⟩ Lukas: põhikooli lõpueksami tulemused muutuvad läbipaistvamaks

Kui hinnet ei märgita ja selle asemel on protsent, siis kuidas see aitab õpilasel hindest paremini aru saada? Kas selline muutus põhikooli eksami puhul on üldse vajalik – sellega ju kontrollitakse õpilaste teadmisi ja see aitab kooli lõpetada?

Protsentide – punktid sajast võimalikust – kasutuselevõtt on positiivne nihe suurema informatiivsuse suunas, mis võimaldab õpilasel saada täpsemat informatsiooni oma õpitulemuste kohta, et teha teadlikumalt jõukohaseid edasiõppimise plaane. Näiteks kui seni märgiti tunnistusele hinne 3, siis nüüd märgitakse selle asemel tulemuseks 50–74 protsenti.