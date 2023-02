EKSPERT EETRIS ⟩ Anu Toots: «Eesti sotsiaalpoliitika väljakutsetest valimiste eel»

Parteide valimisprogrammides kõlavad see aasta kõige eredamalt Eesti kaitsevõime ja sotsiaalpoliitika. Just viimane on sel korral «Ekspert eetris» saates luubi all, sest külas on Tallinna Ülikooli sotsiaalpoliitika professor Anu Toots. Saates tuleb juttu heaoluriigi väljakutsetest, tööjõuturu muutustest ja maksupoliitikast. Samuti küsime, milliseid muutus näeb ta poliitmaastikul? Ja milline on Eesti positsioon sotsiaalküsimustes Euroopas – kas paistame silma või sulandume massi?