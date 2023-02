Lukas koolirahvale: sõda Ukrainas on pannud julgeoleku peale mõtlema

«Eelmise aasta 24. veebruaril tunnetasin seda väga teravalt, kui Vabadussõja samba juures kõnet pidades pidin möönma, et mõni tund varem oli Venemaa alustanud suuremahulist sõda Ukraina vastu. Eriliseks teeb see sündmus või see praegune olukord vabariigi aastapäeva selle tõttu, et me oleme pidanud mõtlema oma turvalisusele ja tunneme ennast väga kindlalt. Me oleme uuesti mõtestanud NATO liikmelisuse. Selle, et Eesti Vabariigil on kindlad liitlased. Et me kuulume Lääne ühiskonda, ühtsesse perre, kes kaitseb oma väärtusi,» märkis Lukas.

Ta tõdes, et võib-olla ilma selle sõjata ei oleks eestlased nii palju nendele väärtustele mõelnud. «Mõrkja maitse annab muidugi see, et sõjas, jõhkras agressioonisõjas on hukkunud tuhandeid lapsi. Sajad tuhanded, miljonid on pidanud jätma oma kodud ja koolid. Paljudel ei olegi koolis käia võimalust, aga paljud siiski õpivad. Ja mitmed tuhanded Ukraina lapsed ja noored õpivad Eesti koolides ja lasteaedades. See on meie toetus Ukrainale,» ütles Lukas.