Nagu valimised: tuhanded õpetajad koguvad koolimajades petitsioonile allkirju

Pöördumisega nõutakse riigikogult koolijuhtidele suuremat võimalust õpetajate palkade diferentseerimiseks, palgatõusu nii koolide kui lasteaedade õpetajatele ning õpetajate ülekoormuse lõpetamist.

«Kui need mured lahendust ei saa, siis on meil olude sunnil varsti ainult kuueklassiline põhikool, sest viimaseks kolmeks aastaks pole kvalifitseeritud õpetajaid. Rääkimata sellest, et ühtse eestikeelse hariduse võime ära unustada. Haridus peab olema nii nende valimiste kui üldse poliitika üks keskne teema,» ütles EHLi esimees Reemo Voltri.

«Seetõttu kutsumegi kõiki eestimaalasi üles andma allkirja, millega koos nõuame, et nii tänastel kui homsetel Eesti noortel peab olema õigus jätkuvalt väga heale haridusele,» selgitas Voltri.

Kampaaniaga teevad haridustöötajad tema sõnul soojendust valimisteks: «Kõik on sisuliselt nagu päris, hääletada saab nii digiallkirjaga kui panna füüsilise sedeli hääletuskasti. Hääle andmise punktideks on koolimajad üle Eesti, millest paljud on 5. märtsil ka valimisjaoskonnad,» selgitas ta.

«Eesti õpetajatel on selle algatusega kaks eesmärki. Esiteks, panna inimesed juba varakult teadvustama: igaühe hääl loeb ja oma toetust tasub avaldada. Kindlasti mine valima! Ning teiseks, panna uue riigikogu ette konkreetsed ettepanekud Eesti hariduskriisi lõpetamiseks, mille taga seisavad Eesti õpetajad ja meie väga paljud toetajad,» ütles Voltri.