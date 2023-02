GRAAFIK ⟩ Arenguseire: õpetajatepõud piirab Ukraina laste haridusvõimalusi

«Enim Ukraina sõjapõgenike lapsi on lisandunud neisse omavalitsustesse, kus juba varasemalt oli õpilaste arv õpetaja kohta suurim, muutes õpetajate nappuse ja ülekoormuse probleemi teravamaks. Peamised väljakutsed on õpetajate jaoks keelebarjäär ja kakskeelses klassis õpetamine, suured erinevused Eesti ja Ukraina õppekavades ning Ukraina õpilaste järeleaitamine,» tõi välja arenguseire keskuse ekspert Eneli Kindsiko.

Eesti haridusasutustes õpib veebruari keskpaiga seisuga kokku 8463 Ukraina last ehk keskmiselt 3 protsenti kõikidest Eesti õpilastest. Enim on Ukraina õpilasi Harjumaal, kus Ukraina sõjapõgenike lapsed moodustavad 4 protsenti. Ligi pooled ehk 45,5 protsenti Eestis olevatest Ukraina lastest õpivad Tallinnas. Tallinnale järgnevad Ukraina õpilaste arvult Tartu 9,9 ja Pärnu 4,5 protsendiga.

Suurim osakaal vene või inglise keeles õppivaid Ukraina lapsi elab Ida-Virus ja Harjumaal. Viimases õpib vene keeles 33 protsenti maakonda saabunud Ukraina lastest, Ida-Virumaal on see näitaja koguni 52 protsenti.

Õpetajate ja koolijuhtide senine tunnetatud kogemus on kinnitanud, et kõige hõlpsam on Ukraina lapsi haridussüsteemi liita alushariduses ehk nooremas eas. Mida keerulisemaks muutub õpitava aine sisu, seda raskem on algtaseme keeleoskust omamata eestikeelses õppes osaleda. Suurem osa ehk 65 protsenti Ukrainast saabunud lapsi on paraku just põhihariduse-ealised, samas kui alushariduses õpib 24 protsenti kõigist Eestisse jõudnud sõjapõgenike lastest.