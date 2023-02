Head uudised: Õpetajate Leht jätkab ka paberlehena

«Endise õpetaja ja koolijuhina pean Õpetajate Lehe ilmumist paberlehena väga oluliseks. Ta on ikkagi õpetajate arutelu kvoorum ja sinna on kaasatud teadlased ja muud hariduseluga kursis inimesed. Ta on valgustatud kvoorum ja seda on vaja!» rääkis Postimehele haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas.

Lukas ütles, et ministeerium otsis võimalusi Õpetajate Lehele lisaraha leidmiseks. «Nüüd on otsus selline: toetus tõuseb eelmise aasta 184 000 eurolt 270 000 eurole. Selle summa sees on paberlehe ilmumine ja veebiversiooni arendamine. Veebiversioon jääb tasuta kättesaadavaks,» rõõmustas Lukas.

Õpetajate Leht jääb ilmuma kord nädalas, aasta peale on kokku lepitud 41 numbrit ja 10 erinumbrit. «Jääb senise tihedusega ilmuma,» lisas Lukas.

Sillaotsa kooli õpetajate toast võib rohkelt Õpetajate Lehte leida. Foto: Sillaotsa kool

Kui õnnelikud olid lehetegijad selle uudise peale? «Täna saime kokku ja leppisime tulevikuvisiooni ja garantiid kokku. See info, et ministeeriumil selline soov on, oli neil juba varem olemas,» vastas Lukas.

Õpetajate Lehe peatoimetaja Heiki Raudla rääkis Postimehele, et aastaks on rahu tulnud. «Eelarve kinnitatakse aastaks, elame ja näeme ning seda aasta korraga. Kui me täidame ettenähtud visiooni, siis mingisugusel hetkel vaadatakse see üle ning siis läheb edasi,» kirjeldas Raudla. Kas te kardate, et see ei pruugi nii minna? «Teate iga meediku täitmine ei ole kivide ladumine ja erinevaid asju saab norida,» vastas Raudla.

Ent tema sõnul on neid positiivsust ja motivatsiooni seda kõike täita olemas. Ajurünnakud, osade inimeste minek ning uute nägude tulek on andnud toimetusele uue hingamise. «Praegu ma olen täitsa positiivselt motiveeritud!» rõõmustab Raudla.

«Uus hingamine on! Me teeme küll edasi paberlehe kui ka veebiarenduse visiooni, kuid praeguse seisuga oleme juba väga palju ära teinud. Meil on nii palju uusi autoreid, kes on väga vahvad ja jagavad oma kogemusi tööpõllult,» lausus Raudla.