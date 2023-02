Audiitorfirmad ootavad tudengeid tutvuma töö- ja karjäärivõimalustega

Kampaania raames tehakse koostööd Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli ning Tallinna Tehnikakõrgkooli arvestusala õppekavadega.

«Viimastel aastatel on süvenenud tendents, kus ärinõustamisfirmadel, ka kõige nimekamatel, on järjest raskem leida tööjõudu. Kui aastatuhande algul konkureeriti peamiselt finantssektoriga, kümmekond aastat tagasi ka IT- ja telekomi ettevõtetega, siis üha rohkem tõmbab potentsiaalset tööjõudu iduettevõtlus. Selleks, et tööjõuturul konkurentsis püsida, on vaja senisest enam pingutada, et end potentsiaalsete töötajate seas nähtavaks teha,» selgitab Audiitorkogu president Märt-Martin Arengu kampaania tausta.

Ehkki erinevates Eesti ülikoolides on võimalik audiitortegevusalaseid õppeaineid läbida, siis audiitorfirmade eripära on õpiaja jätkumine tööl olles, nii et tööle või praktikale tulles ei pea tudeng juba kõike teadma, vaid ta peaks olema avatud tööl olles juurde õppima. Firmades toimib traditsiooniline karjäärimudel, milleks on õpipoiss, sell, meister. Audiitorfirmas omandatud kogemus võimaldab tööturul liikuda niiöelda horisontaalselt – töötaja ei pea enam uues kohas nullist alustama, vaid saab sõltuvalt kogemuse tasemest liikuda võrdväärsele positsioonile uues ettevõttes.

Audiitortegevust, nii nagu ka suuremaid Eesti ettevõtteid, on lähiajal oluliselt mõjutamas rohepööre ja sellest tulenev kestlikkuse aruandlus. Audiitorid on siin võtmerollis, et juba lähiaastatel koos oma klientidega õppida tundma ja rakendama uut, seni kogumata ja avaldamata jäänud infot ettevõtete mõju kohta keskkonnale, sellele kuidas nad võtavad oma äritegevuses arvesse sotsiaalseid aspekte ning kuidas nad on juhitud. Arusaadavalt tuleb siin koos ettevõtjate ja riigiesindajatega leida mõistlik tasakaal lisaaruandlusest saadava kasu ning sellise infokogumise ning aruandlusega kaasneva halduskoormuse vahel.