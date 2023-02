Toomas Asser on valmis Tartu ülikooli rektori kohale kandideerima

Asseri sõnul on veel vara rääkida, mida ta sooviks teisel ametiajal rahvusülikooli juhtimises fookusesse seada. «Viimastel aastatel on mõistagi palju väljakutseid olnud, näiteks rahastuse küsimused ja koroonaviirus, kuid põhiliselt oleme oma plaanid ellu viinud. Kindlasti seame ka tulevikus tähtsale kohale inimvara, mis on ülikoolis kõige olulisem,» rääkis Asser.

Teiste rektori kohale kandideerivate kolleegide kohta sõnas Asser, et tal on hea meel, et on veel inimesi, kes on nõus suurt vastutust kandma ja ülikooli juhtima. «Lisaks minule kandideerib kaks inimest, mis näitab minu meelest ülikooli tugevust, nad on oma ala väga tugevad tegijad,» kiitis ülikooli rektor kolleege Jaak Vilo ja Raul Eametsa.