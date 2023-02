Suur Pauk pole siinkohal muud, kui eelmise aasta detsembris meie kõigi tubadesse sisse astunud kõnerobot – masin, mis on läbi lugenud kogu interneti ja januneb, et läbi vaadata kõik maailma filmid ja üle kuulata kõik jutud.​ See on suur muutus. Revolutsioon.