Naistele suunatud «Work In Tech» kutsub märtsis tasuta ümberõppele IT valdkonna spetsialistiks

Prognooside järgi vajab Eesti majandus ligikaudu 2300 uut IT spetsialisti aastas, et katta digitaliseerimisest tulenevad vajadused äriprotsessides. «Kui on laialt levinud arusaam, et IT võrdub programmeerimisega, siis tegelikkuses ei ole see nii. IT-s on väga palju erinevaid rolle, millede seast igaüks saab leida endale sobiva. Lihtsustatult võib luua paralleeli IT ja kinnisvaraäriga, sest mõlema edukaks toimimiseks on vaja disainereid, müügiinimesi, projektijuhte, arhitekte, müüriladujaid, kvaliteedispetsialiste, jne.