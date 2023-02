Tartu Ülikooli rektoriks kandideerivad Raul Eamets ja Jaak Vilo

Makroökonoomika professori, sotsiaalteaduste valdkonna dekaani ja majandusteadlase Raul Eametsa sõnul on rektori ülesanne olla nähtav ka väljaspool ülikooli ning tagada, et vastu võetud põhimõttelised otsused kõrghariduse ja teaduse rahastamisel ka ellu viidaks.

«Palju on vaja veel tööd teha, et kõrghariduse olulisus, selle rahastus ja areng ei jääks ainult erakondade valimiseelsetesse debattidesse,» ütles Eamets ja lisas, et seitsmeaastane kogemus valdkonna dekaanina ja rektoraadi liikmena on andnud talle vajaliku kogemuse ning pädevused, et rektoriametis hakkama saada.