Kutsehariduse õpetajad on oodatud täiendama e-koolikotti

«Kutsehariduse digitaalsete õppematerjalide osakaal ja kvaliteet vajab eraldi tähelepanu, kuna üldhariduse materjalidega võrreldes on kutsehariduse e-koolikott kõhn. Ehk ei ole seda peetud haridussüsteemi võrdväärselt prestiižseks osaks? Kaasaegse õppevara olemasolu on aga kvaliteetse õppetöö läbiviimiseks äärmiselt oluline ja seepärast innustame seekord just kutsehariduse õpetajaid panustama e-koolikoti rikastamisse,» sõnas haridus- ja teadusmminister Tõnis Lukas.