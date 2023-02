TalTech tutvustab näitusega ülikoolilinnaku uute hoonete saamislugu

Nii plaanidesse kui rajatud hoonetesse mahub palju põnevat. Näiteks Mäemaja ehk linnaku esimese liginullenergiahoone ehitamisel kasutati ohtralt puitu süsinikujalajälje vähendamiseks. Samal ajal uurisid tehnikaülikooli teadurid tuleohutuse norme. Selgus, et tuleohutuse mõttes on puit metallist püsivam materjal ning seda teadmist sai Mäemaja rajamisel ka rakendatud.

Geoloogiamaja valmimisest sündis 2007. aastal ka Mati Viiuli dokumentaalfilm «Kaua tehtud kaunikene». Ent igal õppehoonel on rääkida oma valmimise lugu, mille lõpp on teinekord oodatust üsna erinev. Seega näeb näitusel ka mitmeid arhitektuurseid visioone sellest, milline ülikooli kampus võiks tulevikus välja näha. Vaatamiseks on pandud ka plaane, mis tegelikkuseks ei saanudki.