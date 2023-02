Õpilased hakkavad koos koolikokkadega taimetoitu tegema

Daily kaubamärgi all koolitoitlustusteenust pakkuva Baltic Restaurantsi ellu kutsutud ühiskokkamised toimuvad juba viiendat aastat. Selle käigus saavad ühe klassi õpilased võimaluse koos koolikokkadega pärast tunde sööklas taimsest toorainest süüa teha. Koolitoitlustaja eesmärk on läbi ühise kokkamise õpilastele näidata koolisöökla telgitaguseid, kus ja kuidas lastele toitu valmistatakse. Samuti tekitada lastes huvi tervislike ja jätkusuutlike toitumisharjumuste vastu ning motiveerida neid kodus ise süüa tegema.

Projekti fookuses on sel aastal taimsed toidud, et näidata kuidas «igavana» näivatest juurikatest ja köögiviljadest on võimalik teha isuäratav roog. «Meie eesmärk ei ole kindlasti lastest taimetoitlasi teha, vaid näidata, et ka taimsest toorainest on võimalik lihtsa vaevaga väga maitsvaid roogasid teha,» lisas Baltic Restaurants Estonia müügi- ja turundusjuht Tiiu Endrikson.