Tõnis Lukas: ajakohastatud õppekavad on oluliseks toeks õpetajale

Muusika töörühma kuulunud Anne Ermast, Aive Skuin, Kaie Mägimets leiavad et vähendatud on aine sisu mahtu nii põhikoolis kui gümnaasiumis ning seda eesmärgiga võtta piisavalt aega terviklike õppeühikute, mitmeid osaoskusi arendavate, õppijate jaoks tähenduslike tulemusteni viivate õppeülesannete jaoks. Põhikoolis on korrigeeritud ühislauluvara, ühismusitseeerimiseks on täiendatud instrumentaariumi. Gümnaasiumis on välja pakutud enam praktilist musitseerimist võimaldavaid uusi valikkursuseid. Oluline on ühislaul ja muu loominguline eneseväljendus kui muusikaline suhtlemiskeel õpilase vaimse, füüsilise ja emotsionaalse heaolu tasakaalustamise võimalusena. Nii aine siseselt kui üleselt tähenduslikke seoseid luues mõistetakse paremini ennast, oma tugevusi ja seotust lähema kogukonna, eesti ja kogu maailma kultuuriga.

Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava (PLRÕK) töörühma juht Liina Õmblus märkis, et arvestades kiireid muutusi ühiskonnas, sealhulgas kaasava hariduse rakendumist, aga ka näiteks tehnoloogia ja digivaldkonna arengut, oli vajalik PLRÕK-i ajakohastamine tervikuna. «Eesmärk oli terminoloogiliselt ja struktuuri osas luua ühtne lähenemine PRÕKiga. Kaasava hariduse kontseptsioon eeldab, et PLRÕK-i rakendamise valmisolek peab olema igas koolis. Seega on oluline, et PLRÕK oleks üheselt mõistetav ka eripedagooogilise ettevalmistuseta õpetajatele. Jätkuvalt on oluline põhimõte, et PLRÕK on iseseisev, spetsiifiliste erisustega loogiline tervik, mis lähtub konkreetse sihtrühma arenguvajadustest,» selgitas Õmblus.