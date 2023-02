Tartu Ülikool tähistab taas päeva «Naised teaduses»

Kolmapäevast laupäevani toimuva sotsiaalmeediakampaania eesmärk on näidata teadlaste tegemisi ja rääkida oma viimasest avastusest. Päeva «Naised teaduses» kajastamisel saab sotsiaalmeediakanalites kasutada teemaviiteid #NaisedTeaduses ja #WomenInScience.

Tartu Ülikooli analüütilise keemia kaasprofessori, arheoloogia kaasprofessori ja ENTA asepresidendi Ester Orase sõnul on päeva «Naised teaduses» tähistamise eesmärk ühelt poolt tuua esile ja väärtustada naisteadlaste igapäevatööd ning saavutusi. Teisalt soovitakse aidata kaasa soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ja soostereotüüpide murdmisele nii akadeemilises maailmas kui ka ühiskonnas. «Naiste võrdne esindatus akadeemilises maailmas ja juhtpositsioonidel, nende aktiivne kaasamine ning võimestamine on parema ja mõjukama teaduse tähtsaim küsimus,» leiab Oras.

2020. aastal valminud dokumentaalfilmis «Picture a Scientist» käsitletakse soolist ebavõrdsust teaduses. Mitu silmapaistvat naisteadlast jagavad oma lugu ja räägivad muu hulgas diskrimineerimis- ja ahistamisjuhtumitest. Teiste hulgas teevad filmis kaasa bioloogiaprofessor Nancy Hopkins, keemik Raychelle Burks ja geoteadlane Jane Willenbring. Filmi ühisvaatamisi on maailmas korraldanud hulk teadusasutusi, et suurendada teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse kitsaskohtadest just loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonnas.