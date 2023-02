Ülikoolid pakuvad põhikooli- ja gümnaasiumi lõpueksamite eel tasuta e-kursuseid

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukase sõnul annab kordamine eksamite eel õpilastele juurde kindlustunnet lõpueksamiteks valmistumisel ja edasiõppimise kavandamisel. «Tasuta e-kursusi pakume kolmandat aastat ning tagasiside nii õpetajatelt, õpilastelt kui lapsevanematelt on olnud väga hea. Mõistagi osalevad kursustel selgete eesmärkidega õpilased, kel on olemas arengueeldus valmisolek pisut pingutada. Kursused kinnistavad seniseid teadmisi, kordavad üle olulisemad teemad ning kindlasti õpivad noored ka midagi uut,» selgitas Lukas.

Ta tänas ülikoole, et nad on jätkuvalt riigile head partnerid ning valmis olnud paindlikult reageerima ja õpilaste lisatoe vajadusest lähtuvaid kursuseid pakkuma.

Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk sõnas, et nii põhikooli kui ka gümnaasiumi lõpuaasta on pingeline, sest peale kooli lõpetamise peab keskenduma ka uutele valikutele.

«Sageli selgub uude kooli või ülikooli minekul, et väga headest hinnetest hoolimata võivad mingites teadmistes olla lüngad. Tahame pakutavate kursustega anda ühelt poolt lisateadmisi, aga teisalt kindlustunnet oma soovitud kooli ja erialale pääsemiseks. Just kindlusest võib ka tublidel õpilastel puudus olla. Oleme väga tänulikud, et saame üheksat kursust võimaldada tänu haridus- ja teadusministeeriumi toetusele õpilastele tasuta. Eelmiste aastate kogemus on näidanud, et kursused on noorte hulgas väga populaarsed,» ütles Valk.