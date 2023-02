Noor autoplekksepp: «Kui on huvi, teadmised ja oskused, siis pole üldse keeruline tööd leida!»

«Olen veendunud, et peatselt saabub Einari elus aeg, kus temast saab Senpai (jaapani keeles «juhendaja») noortele autoeriala õppuritele (jaapani keeles Kōhai).» Amservi järelteeninduse juht Ahti Aasala

«Nii heade soovitustega noort ei kohta tihti ja olin valmis Einari kohe praktikale võtma,» ütles Aasala, kes lisab, et tänapäeval on paljudel autoteenindusettevõtetel ja töökodadel silm just kutsekoolidel, kuna sealt sisenevad tööturule heade teadmiste ja oskustega noored, kellel on soov ennast veelgi arendada.

«Paar aastat hiljem tuli Einaril korraks ka hetk eneseotsinguks, kui ta proovis kätt teises valdkonnas. Tõdemus, et tema kutsumuseks on ikkagi autod, saabus loetud päevade jooksul ja minu ning paljude kolleegide rõõmuks tuli ta Amservi tagasi. Noormehe edasine erialane areng oli kiire. Olen veendunud, et peatselt saabub Einari elus aeg, kus temast saab Senpai (jaapani keeles «juhendaja») noortele autoeriala õppuritele (jaapani keeles Kōhai)», ennustab Einari juhendaja talle suurt tulevikku.

Oma autot Einaril ei ole, küll aga meeldivad talle paljud suurte autotootjate masinad. Samuti on säilinud lapsepõlve kiindumus erinevate VAZi mudelite vastu. Iseenda harimiseks ja niisama meelelahutuseks jälgib Einar YouTube´i kanaleid ja usub, et need on noortele suureks mõjutajaks.

«Mind huvitavad kõik sisuloojad, kes autodega tegelevad. Vaatan palju näiteks Karel Piiroja videoid, ta ehitab enda driftiautot. Mind huvitab, mida ta auto kallal teeb ja mida üldse on võimalik autodega teha, et need võimsamaks saada ja kuidas erinevaid keredetaile arendada. Tihti on nii, et kui ise millegagi hätta jään, siis YouTube aitab välja,» ütleb noor autolukksepp.

Kas sotsiaalmeedia ja suunamudijate ajastul on keeruline leida oma kutsumus ja teha õige erialavalik? Einari sõnul mitte: «Kui sul on tõeline huvi, esimesed erialased teadmised ja mõned oskused, siis noorel ei ole keeruline tööd leida, sest palju oleneb iseenda tahtmisest.»

Millist nõu annab autospetsialist kõikidele autoomanikele? «Üldiselt hoiavad eestlased oma autosid hästi, aga mõnikord püütakse ise autot parandada ja see pole alati hea mõte,» soovitab ta. «Kui ikka ise ei oska, siis palun ärge hakake proovima. Tooge oma sõiduk inimese juurde, kellele on autoremont igapäevane töö.»