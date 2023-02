Rakvere riigigümnaasiumis toimub täna avamispidu

Koolijuht Liisa Puusepp tõdes, et koolipere on seda hetke väga kaua oodanud. «Ma olen siiralt ja sügavalt tänulik kõikidele meie maja töötajatele, õpilastele ja ka lapsevanemate nende kannatlikkuse eest, aga ma usun, et maja oli pikka ootamist väärt. See on tõesti ilus ja uhke,» rääkis Puusepp.