Tartu Tervishoiu Kõrgkool inaugureerib avaaktusel esimese professori

Anna-Liisa Tamm on kaitsnud doktorikraadi Tartu Ülikoolis, töötanud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis nii füsioterapeudi kui tervisekaitse spetsialisti õppekavade juhina 12 aastat, vedanud eest mitmeid rakendusuuringuid ja kõrgkooli konverentside korraldamist. Tema senisteks uurimissuundadeks on olnud terviseuuringud, rahvatervishoid, taastusravi ja füsioteraapia ning dietoloogia. Ta tõdes, et kavatseb kõrgkooli professorina erilist tähelepanu pöörata elanikkonna terviseteadlikkuse olulisele läbi elukaare.

Inauguratsiooniloengu peab Tamm kõrgkooli avaaktusel, kus tervitatakse 124 esmakursuslast, kes asuvad õppima õe, füsioterapeudi ja lapsehoidja õppekavadel ning kiiritusravi rahvusvahelises magistriõppes. Aktusest võtavad külalistena osa ka haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden tõdes, et tunneb erilist heameelt haridus- ja teadusministeeriumi kavandatava rakenduskõrgkoolide teadus- ja arendustegevuse sihttoetuse üle, mis on võimaldanud luua mõned täiesti uued ametikohad. «Tänu sellele saame toetada ning eest vedada koostööd rakendusuuringute tegemisel tervishoiu valdkonnas. Teadustegevusel on väga oluline roll kvaliteetse kõrghariduse tagamisel ning see võimaldab täita kõrgkoolil oma missiooni ühiskonna terviseteadlikkuse arendamisel,» lisas ta.

Õppeaasta avaaktus toimub esmaspäeval kell 12 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, sündmusest on ülekanne kodulehele nooruse.ee/aktus.