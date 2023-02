Rahvusraamatukogu hariduskeskuse veebipesa kogub populaarust

«Meil on hea meel, et meie veebimängud ja viktoriinid on eeskätt õpetajate ja õppijate hulgas populaarsed ning saanud veebipesas sooja vastuvõtu osaliseks. Veebilehe suur külastuste arv annab meile indu jätkata uute mänguliste väljakutsete pakkumist haridusvaldkonnas,» rääkis rahvusraamatukogu haridustegevuse teenuse juht ning digipädevuse spetsialist Angelica Õunapuu.