Tartu Tervishoiu Kõrgkool saadab teele 174 tervishoiuspetsialisti

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkar tundis heameelt, et talviste lõpetajate arv on aasta-aastalt tasapisi kasvanud. «Et tagada tervishoiutöötajate piisav järelkasv ja kõikidele õppuritele praktikakohad, toimub vastuvõtt kõrgkooli kaks korda aastas. Viimasel paaril aastal oli talviseid lõpetajaid mõnevõrra vähem, kuna vahepealne koroonakriis sundis tudengeid enne lõputöö esitamist akadeemilist puhkust võtma, kuid nüüd on põhirõhk tagasi õpingutel ja saame rõõmustada uute tervishoiutöötajate üle,» selgitas ta.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli nõunike kogu ja SA Viljandi haigla juhatuse esimees Priit Tampere rõõmustas, et kõrgkool on suutnud keerulistel aegadel hoida taset nii kvaliteedi kui ka õpilaste arvu osas. «Mul on hea meel selle üle, et meil jätkub inimesi, kellel on motivatsiooni ja jõudu avada uusi uksi oma elus. Me ootame heasoovlikult ja rõõmsalt tervishoidu tulevaid uusi töötajaid,» sõnas ta.