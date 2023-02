Kolme minuti loengute finaal-galal osaleb 15 noorteadlast

Nagu on öelnud Eesti teaduste akadeemia president, loengute üks algatajaid ja eestvedajaid Tarmo Soomere, on üha olulisem, et juba teadlaseks kujunemise ajal õpitakse esitama oma mõtteid kompaktselt, paljudele mõistetavalt, sisuliselt täpselt ja tehniliselt perfektselt. «Kolm minutit on kuulajate jaoks pikk aeg. Sellesse tuleb osata mahutada nii selgitus, miks on uuring ette võetud, kui ka oluliste edusammude kirjeldus ning mida saadud tulemused ühiskonnale juurde annavad.»