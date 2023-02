Kunstiakadeemiasse saab sisseastumisavalduse täita juba veebruaris

«Õppuritele on tegu olulise muudatusega, sest vastuvõtuperiood on nüüd pikenenud enam kui nelja kuu võrra,» selgitas õppeprorektor Anne Pikkov. «See jätab eestikeelsetele õppekavadele kandideerijatele pikema ajavaru, et plaane teha, huvipakkuvat eriala paremini tundma õppida ja vestlusteks või sisseastumiskatseteks valmistuda. Samuti saab varakult avalduse esitanud sisseastuja ka varem EKA-lt tagasiside, kas tema avalduses on puudujääke või on ta juba pääsenud edasi vestlusele ja/või sisseastumiskatsetele.»