Populaarne füüsikaõpetajate programm «Lae end» alustab teist aastat

Tähtsad majandusvaldkonnad nagu energeetika, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, pangandus, ehitus ja tööstus ei saa toimida, kui pole vastava haridusega noorte pealekasvu. Insenerideta on võimatu saavutada kliimamuutuste leevendamiseks seatud eesmärke.

OSKA haridus- ja teadusraport on toonud välja, et käesoleval kümnendil jääb tööturul puudu kaks kolmandikku inseneridest. Ligi pooltes Eesti koolides puudub erialase ettevalmistusega füüsikaõpetaja ning tehnika, tootmise, tehnoloogia ja ehituse õppekavadel on vastuvõetute osakaal langenud 25 protsendi võrra.

Ettevõtted panid õla alla

Eesti ettevõtted ABB, Eesti Energia, Fermi Energia, LHV, Metrosert ja Nordecon töötasid eelmisel aastal välja füüsikaõpet toetava programmi «Lae end», et populariseerida reaalaineid, tunnustada õpetaja ametit ning muuta füüsikatunnid kaasahaaravamaks. Teisipäeval anti avalöök programmi teisele aastaringile ning kooliperede ja õpilaste abil hakatakse kaasama uusi inspireerivaid füüsikaõpetajaid.

«Ilma füüsikata ei saa me lahendada suuri väljakutseid. Uuringud näitavad, et huvi füüsika vastu saab alguse just põhikoolis. Iga teine noor otsustab aga põhikooli lõpuks, et ei taha end reaalainetega siduda. Inseneeria juurde juhatab noori inspireeriv füüsikaõpetaja, kes teeb oma tööd kirega. Me jätkame füüsikaõppe toetamist ka 2023. aastal,» ütles Eesti tööandjate keskliidu haridusgrupi juht ja Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter.

Programmi «Lae end» esitati mullu koguni 134 õpetajat üle Eesti, kellest 10 said programmis osaleda. Kõige aktiivsemad õpetajate nomineerijad olid õpilased ise.

Füüsikaõpetajaid on vajaka