Wise tunnustas kolme arvutiteaduse naistudengit 1000 euroga

«Soovin leida uusi IT-alaseid lahendusi, et muuta inimeste igapäevategevused veebikeskkonnas lihtsamaks ja turvalisemaks. IT avastasin enda jaoks umbes aasta aega tagasi, kui sattusin Tartu Ülikooli pakutava Pythoni kursuse peale. Kohe pärast esimese ülesande lahendamist tundsin, et programmeerimine on minu kutsumus,» meenutas õppima asumist stipendiaat Liilia Kärner.