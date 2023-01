Koolitoitlustaja võtab toiduvalikusse ka gluteenivaba menüü

Kui pagarid ja kondiitrid teavad, et gluteen on teraviljavalk, mis tagab kondiitritoodete hea kerkimise, siis vähem teatakse seda, et gluteenivaba dieeti peavad eluaeg pidama näiteks tsöliaakiaga inimesed. «Tsöliaakia on nisus, odras ja rukkis sisalduvast gluteenist põhjustatud autoimmuunhaigus, mille korral kahjustub peensoole limaskest ja häirub toitainete imendumine,» selgitas Antson, kelle sõnul on tsöliaakiahaigete ainsaks raviks eluaegne range gluteenivaba dieet.