Eestis tuuakse iga päev turule suurusjärgus 50 tonni elektroonikat ja kokku kogutakse sellest 60 protsenti. Kogutud vanaelektroonika töödeldakse ja mis paljudele üllatuseks – eraldatud materjale on võimalik taaskasutada. Täna on igas majapidamises keskmiselt 72 elektri- ja elektroonikaseadet, millest 11 on katki või pole enam kasutusel. Eelmisel aastal tekkis maailmas keskmiselt 7,5 kg e-jäätmeid inimese kohta, aastaks 2030 on see kasvanud juba 9 kg peale. «Elektroonilised jäätmed on kõige kiiremini kasvav prügiliik ning oluline on kõikide teadlikkus ja panus, et seda vähendada,» ütleb Kuusakoski juhatuse esimees Urmo Viisitamm.