Mondo Ukraina Akadeemia tõi kokku üle 200 Ukraina õpetaja Eestis

2022. aasta juulis tegevust alustanud Mondo Ukraina Akadeemia on Eestis ainulaadne kogukond, mis toetab Ukrainast sõja eest Eestisse põgenenud haridustöötajaid. See on ainus võrgustik, mille kaudu Ukraina õpetajad üle Eesti üksteisega professionaalsel tasandil suhtlevad ja kogemusi vahetavad. Esimesel poolaastal toimunud kogukonna loomine, koolitused ja suvekoolid on kokku toonud üle 200 haridustöötaja.