Aasta ettevõtlik õpetaja on Urmas Persidski

Aasta ettevõtlus- ja karjääriõppe edendajaks tunnistati Karjäärinõustajate Ühing, ettevõtlikud õppurid on Rasmus Riim, Henry Kask ja Chris-Rico Lang, aasta ettevõtlus- ja karjääriõppe mentor Rudolf-Gustav Hanni ning «Edu ja Tegu» aasta tegijaks sai JA Eesti tegevjuht Kersti Loor.

«Ettevõtlikkus on oluline igal ajal, nii täna kui tulevikus, ning ettevõtlusalased teadmised tulevad kasuks igale noorele. Oluline on toetada noorte karjäärivalikuid võimalikult varajases eas ning koostöös ettevõtjate, mentorite ja praktikutega avastada noortes potentsiaali ja tutvustada neile erinevaid võimalusi eneseteostuse läbi lisandväärtuse loomiseks. Olen väga tänulik konkursi võitjatele, kes on andnud olulise panuse noorte tuleviku kujundamisse,» sõnas haridus- ja noorteameti peadirektor Jaak Raie.

Õpilasfirmade juhendamine tõi tunnustuse

Aasta ettevõtliku õpetaja tiitli pälvinud Urmas Persidski on kogenud ettevõtlusõpetaja ja õpilasfirmade juhendaja, kes on pannud aluse süsteemsele ettevõtlus- ja majandusõppele Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumis ning Tartu Annelinna gümnaasiumis. Eelmisel aastal juhendatud 25 õpilasfirmaga on Urmas üks aktiivsematest juhendajatest.

Aasta ettevõtlus- ja karjääriõppe edendaja Eesti Karjäärinõustajate Ühingu (KNÜ) on olnud läbi aegade aktiivne karjäärivaldkonna arendaja, kuid viimastel aastatel on suurema hoo sisse saanud just 32 liikmest koosnev karjääriõppe töörühm Merit Luige eestvedamisel. KNÜ on olnud mitmekülgne panustaja karjääriõppe arengusse - alates poliitikate kujundamisest praktiliste materjalide loomiseni.

Õpilaste fookuses on taaskasutus