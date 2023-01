Muuseumid asusid koostööle õpilaste liikumisharjumise suurendamiseks

Koostöös ekspertidega loodud uued haridusprogrammid toetavad formaalharidust ja käsitlevad sama teemat mõlemas muuseumis veidi erineva nurga alt, toetudes kummagi muuseumi tugevustele ja kogemustele.

Eesmärk on terve ja rõõmus laps

Koostöö eesmärk on anda ühiselt hoogu liikumisaastale ja toetada koolinoorte liikumisharjumuse tekkimist ning püsimist. Liikumisõpetuse eesmärk on terve ja liikuva inimese kujundamine. Tervisemuuseum ja Spordimuuseum ulatavad abikäe kooliõpetajatele ja toetavad formaalharidust spetsiaalsete liikumistundidega, et seda ainet ka muuseumide unikaalses õpikeskkonnas praktiliselt ning kaasavalt läbi viia. Haridusprogrammide väljatöötamisse ja sisuloomesse on kaasatud oma ala eksperdid - sportlased, õpetajad, Tartu Ülikooli (TÜ) Liikumislabor, Eesti Tantsuhuvihariduse Liit ja teised. Fookuses on õpilaste füüsiline ja vaimne tervis. Liikumistunde pakutakse eesti, inglise ja osaliselt vene keeles.

Eesti Tervisemuuseumi haridus- ja teenuste juht Marleen Soosaar avaldas heameel, et kaks lahedat muuseumit Eesti põhja- ja lõunaregioonist on teineteist leidnud ja teevad nüüd koostööd sel nii olulisel teemal. "Anname oma parima, et õpetajaid liikumistundide läbiviimisel toetada. Igapäevane liikumine on üks parimaid viise tervise eest hoolitsemiseks ja füüsilise ning vaimse erksuse saavutamiseks ning hoidmiseks," lisas Soosaar.